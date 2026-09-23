Al menos un marinero indio muerto en un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

"Un total de 27 tripulantes fueron evacuados y recibieron la atención médica necesaria después de que el buque fuera atacado a aproximadamente 2,5 millas náuticas de la gobernación de Musandam. El incidente provocó un incendio en la sala de máquinas y el fallecimiento de un tripulante", indicó el centro de seguridad marítima omaní en su cuenta oficial de X.

Afirmó que un buque de la Marina Real de Omán, en cooperación y coordinación con las autoridades pertinentes, llevó a cabo una operación de evacuación para la tripulación del buque mercante 'CAPE DAO', con bandera de Antigua y Barbuda.

De acuerdo con la embajada de la India en Mascate, el marinero fallecido es oriundo de ese país.

"Estamos siguiendo de cerca el ataque al 'MV Cape Dao' ocurrido hoy mientras navegaba hacia la India, y mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades omaníes respecto a la seguridad de toda la tripulación a bordo, incluyendo a 19 ciudadanos indios. Lamentamos profundamente la pérdida de un ciudadano indio en este ataque", indicó la embajada india en un comunicado.

Según el organismo británico que supervisa la navegación marítima, UKMTO, el buque recibió un impacto de "un proyectil desconocido", lo que dejó "dos víctimas", sin precisar.

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Asimismo, confirmó que "el buque está en llamas y a la deriva", aunque la entidad británica aclaró que por el momento no se ha informado de ningún impacto medioambiental.

Hasta ahora, nadie ha reivindicado esta acción en el estrecho de Ormuz, ribereño con Omán e Irán.

Hace dos días, al menos dos tripulantes resultaron heridos leves en una acción a un petrolero mientras transitaba por Ormuz, según UKMTO.

La semana pasada, entre el 16 y el 18 de septiembre, se registraron al menos otros tres ataques contra buques cisterna que transitaban por el estrecho de Ormuz en apenas 48 horas.

Esta nueva acción llega en un momento de especial tensión geopolítica en la región de Oriente Medio, por un lado con la guerra entre Estados Unidos e Irán estancada, pero con el tráfico en Ormuz todavía restringido, y por otro con la escalada bélica en el mar Rojo entre los rebeldes hutíes del Yemen y Arabia Saudí.