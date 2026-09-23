Alemania pide incrementar la presión sobre Rusia para lograr negociaciones con Ucrania

En declaraciones a medios alemanes en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a donde viajó en sustitución del canciller, Friedrich Merz, el ministro de Exteriores denunció que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, en alusión a Moscú, "amenaza" a Occidente.

"Por eso hablaré hoy en este mismo Consejo de Seguridad de cómo Rusia comete crímenes de guerra al atacar hospitales, viviendas e infraestructuras energéticas en Ucrania, de cómo destruye barcos cargados de cereales en los puertos ucranianos del mar Negro", afirmó.

Además, Moscú intenta "dividir a nuestras sociedades" con "desinformación y ataques híbridos", aunque oculte su implicación, acusó, y no está interesada en negociar realmente.

"Quien para negociar plantea prerrequisitos que se corresponden con sus demandas máximas, quien caza con drones a civiles, sin consideración, quien escala siempre más, no quiere seriamente negociar", advirtió Wadephul.

El ministro afirmó que Alemania y sus socios trabajan juntos para incrementar la presión sobre Rusia, de forma que se vea obligada a negociar, y citó la decisión de alargar durante tres años las sanciones europeas, aunque reconoció que para lograr esto último ha habido que "aceptar compromisos difíciles".

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Finalmente, calificó de "importante" que el presidente estadounidense, Donald Trump, se haya reunido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Si las conversaciones del secretario de Estado estadounidense con el ministro de Exteriores ruso nos acercan a las negociaciones, sería una buena noticia", concluyó.

Para este miércoles estaba previsto un encuentro entre Wadephul y su homólogo iraní, Abás Araqchí, que llegó el martes a Nueva York, en medio de nuevos cruces de amenazas entre Irán y Estados Unidos.

Además, el ministro alemán se reunió hoy con su colega peruano, Carlos Espá, con el que abordó temas como la cooperación en materias primas esenciales o en la lucha contra el crimen organizado, así como con el jefe de la diplomacia india, Subrahmanyam Jaishankar.