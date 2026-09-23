Candidatos a dirigir la OIT ofrecen distintas fórmulas para mantenerla a flote

Díaz ofreció un largo espectro de propuestas, como garantizar una gestión más transparente, en la que se escuchen las preocupaciones de todos y de la que se beneficien trabajadores y empresas, hablar de productividad "sin miedos" y, sobre todo, hacer que la OIT vuelva a estar en el centro del sistema multilateral, y no "en una esquina" del mismo.

"Yo quiero una gestión que sea transparente y que esté evaluada. Si no, no sirve para nada", aseguró Díaz, quien insistió varias veces que continuar por la vía actual "no es una opción, sería una enorme irresponsabilidad. Sería igual que gestionar una agonia, y esa agonia no se la merecen ni las empresas, ni los gobiernos ni los trabajadores".

Por su parte, Houngbo. quien aspira a renovar su mandato por otros cinco años -el nuevo periodo se iniciará el 1 de octubre de 2027- afirmó que su experiencia en el sistema multilateral y su conocimiento de la actual reforma de la OIT para sanear sus finanzas están entre los principales argumentos para pedir la reelección.

Estados Unidos, que históricamente ha sido el principal contibuyente al presupuesto de la OIT (22 % en la actualidad), no paga sus aportaciones desde 2024, lo que ha creado un agujero financiero difícil de cubrir.

En ese sentido, Houngbo subrayó que si es reelegido su prioridad inmediata será lograr la estabilidad financiera mediante la creación de un fondo rotario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Necesitamos un director general que sea un constructor de puentes, capaz de reunir a todas las personas, grupos y puntos de vista. Un director general que asuma la responsabiildad como un líder que no solo sea imparcial, sino que también sea percibido como tal", explicó a la audiencia.

En una sesión especial y pública dedicada a que los candidatos respondan a preguntas de representantes de organizaciones empresariales y sindicales, así como de gobiernos, como partes constituyentes de la OIT, González-Olaechea se presentó como un candidato que reúne todos los requisitos, porque "conozco perfectamente la casa, pero no represento la continuidad".

Recordó que además de distintos puestos como funcionario en Perú, también fue empresario y durante dos décadas trabjó en la OIT.

Sobre la cuestión financiera de la organización, aseguró que ha hablado con aquellos países que no están pagando sus aportaciones -sin precisar con cuántos o quiénes- y que éstos le han transmitido lo que les preocupa, pero que no estaba autorizado a revelar el contenido de esas conversaciones.

"Pero me ocuparé de ello, no es un rompecabeza sin solución", sostuvo.

Asimismo, González-Olaechea habló de preservar la dignidad humana y los derechos fundamentales en una época tecnológicamente "disruptiva" para que cuando un perfil laboral desapareza ello no signifique "exclusión o precariedad, sino capacitación, empleo y formalizacion".

Al mismo tiempo, pidió "que se reconozca el valor de quienes invierten para generar empleos (...) El capital es necesario y también hay que darle garantias".