El presidente de Paraguay sobre el indopacífico: "Paraguay no es neutral", está con Taiwán

"Lo que ocurra allí no es un mero asunto regional, no, señoras y señores, afecta a Japón, a toda Asia oriental y sudoriental, y, sobre todo, afecta a la economía mundial", sentenció el gobernante, al intervenir ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York.

En ese sentido, el jefe de Estado alertó que lo que suceda en esa zona "afecta a los microchips que mueven la industria, la defensa y la inteligencia artificial" y subrayó que "si el petróleo fue el combustible del siglo XX, los microchips son el combustible del siglo XXI".

"No es poco lo que está en juego en ese conflicto potencial. Está en juego el futuro mismo de la humanidad. Quiero decirles que ante este problema, mi país, el Paraguay, no es neutral, el Paraguay está, y lo digo alto y claro, con Taiwán", puntualizó.

Insistió en su pedido de que la isla, con la que el país suramericano tiene una "amistad" de casi 70 años, tenga "participación plena y significativa" en las Naciones Unidas, cuya ausencia consideró una "mancha" para el organismo.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.