Jamaica espera el envío de la petición de Carlos III por las reparaciones de esclavitud

"Estamos a la espera de instrucciones del Comité Judicial del Consejo Privado sobre los próximos pasos que deben tomarse en el caso. Mantendremos informados al gabinete y al Parlamento sobre los acontecimientos", dijo la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, al Parlamento el martes por la noche.

Ante sus legisladores, Orange dijo que los británicos habían confirmado que las cuestiones jurídicas de Jamaica habían sido remitidas al Consejo Privado.

"El rey pudo habernos ignorado, pudo haber retrasado su respuesta, pudo haber decidido no remitir las cuestiones al Consejo Privado, o pudo haber decidido remitirlas", reconoció.

Orange indicó que el rey Carlos III remitió la petición presentada el 7 de septiembre de 2026, en nombre del pueblo de Jamaica, al Comité Judicial del Consejo Privado.

"En efecto, entramos sin miedo y con valentía en este capítulo cuando presentamos nuestra petición al rey el lunes, 7 de septiembre de 2026 - un día después del 245 aniversario de la conmemoración de la masacre del Zong, un acontecimiento que refleja la barbarie de la esclavitud de personas como bienes muebles", sostuvo Grange.

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La petición busca orientación sobre tres cuestiones: si el transporte forzoso de africanos a Jamaica fue legal, si constituyó un crimen de lesa humanidad y si Gran Bretaña tiene la obligación de proporcionar reparación por la esclavitud y sus consecuencias perdurables.

Por su parte, el abogado Edward Fitzgerald, quien ayudó a formular la petición como parte de un equipo de destacados abogados jamaicanos y británicos, dijo que "la petición simplemente pide al Rey que remita ciertos puntos de verdadera importancia al Consejo Privado para que este los determine".

"Existe una jurisdicción especial en virtud de la sección 4 de la Ley del Comité Judicial para que el Rey remita una cuestión de importancia jurídica o constitucional al Consejo Privado, para que este la determine", indicó.

Añadió que cualquier asunto de naturaleza jurídica o constitucional puede ser remitido si no puede determinarse mediante el proceso judicial ordinario.

Jamaica había activado un mecanismo poco utilizado de la Ley del Comité Judicial de 1833, que permite al Rey remitir cuestiones de "naturaleza jurídica o constitucional" al Consejo Privado cuando no pueden resolverse mediante los tribunales ordinarios.

Grange dijo que Jamaica había decidido seguir esta vía dado que no consideraba acudir a la Corte Internacional de Justicia como una opción.

El Caribe ha sostenido sistemáticamente que las reparaciones tratan fundamentalmente de reconocimiento, rendición de cuentas y de construir un futuro justo y equitativo para los descendientes de las personas esclavizadas.

El Plan de Diez Puntos de Caricom para la Justicia Reparadora incluye, además de la cancelación de la deuda y la compensación monetaria, la salud pública, la educación, la rehabilitación psicológica, el desarrollo cultural, el apoyo a las comunidades indígenas y la justicia de género.