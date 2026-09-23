Katz responde a Al Sharaa que Israel mantendrá el control del Golán y posiciones en Siria

"Los Altos del Golán bajo la soberanía de Israel son una parte inseparable del Estado de Israel para siempre", afirmó Katz en un comunicado, en respuesta a la petición de Al Sharaa de que las fuerzas israelíes se retiren a las líneas que ocupaban antes de la caída del régimen de Bachar al Asad, el 8 de diciembre de 2024.

Además, el titular de Defensa israelí sostuvo que Israel mantendrá sus posiciones en el monte Hermón y en la zona de seguridad "mientras exista una amenaza yihadista" contra la frontera y las comunidades israelíes, tanto por parte de las fuerzas de seguridad sirias como de otros grupos armados.

"Si atacan a nuestras fuerzas o al territorio del Estado de Israel desde Siria, tendremos que actuar y responder", advirtió el ministro, y añadió que cualquier territorio que Israel tome en ese escenario "seguirá siendo nuestro para siempre de acuerdo con las leyes de la guerra".

También acusó al anterior Gobierno sirio de haber incumplido las condiciones del acuerdo de separación de fuerzas de 1974 y de haber permitido que Siria se convirtiera en una "base iraní" y en una amenaza para Israel.

El intercambio se produjo horas después de que Al Sharaa reclamara ante la Asamblea General la retirada israelí de los territorios ocupados y reafirmara la soberanía siria sobre los Altos del Golán.

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Al Sharaa exigió la retirada de las fuerzas israelíes a sus posiciones de 2024 y denunció que, desde la caída de Al Asad, Israel ha realizado 500 ataques aéreos, más de 1.200 incursiones y 300 detenciones en Siria.

Israel capturó y ocupó la mayor parte de los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, y se anexionó el territorio en 1981, lo que una resolución de la ONU declaró nulo, inválido y sin ningún efecto internacional.