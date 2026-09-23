La mayoría de estadounidenses y canadienses creen que Trump se equivocó con los aranceles

Trump decidió en agosto aplicar aranceles del 50 % a unos 20.000 millones de dólares de importaciones de determinados productos canadienses, después de que fracasaran unas negociaciones comerciales en las que Ottawa acusó a Washington de querer minar su soberanía en este terreno.

Canadá respondió aplicando impuestos aduaneros recíprocos en importaciones estadounideses y aceleró su acercamiento a Europa, donde se ha propuesto que Ottawa se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea (UE), algo que ha enfurecido al mandatario estadounidense.

El 83 % de los canadienses y el 56 % de los estadounidenses creen que el aumento de los aranceles a las importaciones del vecino del norte de Estados Unidos fue un error, según recoge el sondeo de Politico y Public First.

Un 26% de los adultos estadounidenses encuestados apoyó los aranceles frente a solo el 8% de los canadienses consultados.

Estos datos cuestionan la aprobación ciudadana de las políticas económicas de Trump, que continúa en caída libre en las encuestas de popularidad, con cifras de aprobación que se sitúan en el 30%.

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En todo caso, el presidente de Estados Unidos mantiene la confrontación con Canadá y este miércoles volvió a dedicar a los canadienses un mensaje en Truth Social.

"Canadá se está autodestruyendo al permitir la entrada de millones y millones de personas al país —esencialmente sin controles ni verificaciones de antecedentes—, las cuales están causando problemas que pronto serán imposibles de gestionar", escribió en su red.

Las críticas de Trump a otras economías chocan con la opinión de muchos ciudadanos de Estados Unidos sobre la gestión del mandatario, ya que, según una encuesta de NBC News de esta misma semana, el 55% de los estadounidenses afirmó que las políticas de la Casa Blanca han debilitado la economía del país.