La UE y 30 países prometen 211 millones de euros para la observación de los océanos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, presentaron la iniciativa en un evento destinado a conseguir donaciones en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, al que asistieron jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otras partes interesadas, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La UE anunció que aportará 92 millones de euros del presupuesto comunitario, en concreto del programa de ciencia Horizonte, mientras que Canadá, que copreside la iniciativa, hará una contribución de 82 millones de dólares canadienses (unos 51 millones de euros) en los próximos cinco años.

Junto a las aportaciones del resto de socios, los compromisos totales adquiridos hasta ahora suman al menos 211 millones de euros, mediante una combinación de contribuciones financieras, apoyo en efectivo y el suministro de recursos tales como buques de investigación, sensores, drones e instalaciones de procesamiento de datos, como detalló la Comisión.

Estos servirán para apoyar el mantenimiento de las plataformas de observación existentes, cerrar brechas de información "críticas", y reforzar el Sistema de Observación Global de los Océanos, tanto sus centros de coordinación, como su secretariado o el centro de información.

Este sistema, copatrocinado por la Unesco y la Organización Meteorológica Mundial, proporciona alrededor de 120.000 observaciones diarias procedentes de 8.000 plataformas operadas por 64 países y 17 redes mundiales de observación.

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Estas observaciones permiten comprender y pronosticar el tiempo y el clima, mejorar la seguridad marítima, proteger a las comunidades costeras, apoyar la biodiversidad marina y hacer posibles actividades económicas sostenibles basadas en el océano.

En total, además de la UE y Canadá, se han sumado a la iniciativa Angola, Brasil, Chile, Colombia, Cabo Verde, Costa Rica, Islandia, Madagascar, Mauricio, México, Noruega, Namibia, Palaos, Corea del Sur, el Reino Unido, y las islas Feroe, así como varios países del bloque comunitario a nivel individual: España, Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y Países Bajos.

El evento celebrado hoy es el primero de una serie que tendrán lugar entre 2026 y 2028 en el marco de futuros encuentros internacionales, como la COP31, para lograr fondos para un sistema que depende en gran medida de las aportaciones de algunos grandes donantes.