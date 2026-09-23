Los videojuegos, los gestos y hasta una mosca adquieren valor poético en el filme 'Moscas'

Este filme íntimo y sutil, que compite la sección Horizontes Latinos del festival, viene abalado por las buenas críticas que recibió en la pasada edición de la Berlinale y por la calurosa acogida del público de México, donde ya se estrenó.

Ahora llega a España para participar en su principal festival y para allanar el camino hacia los Premios Goya, ya que es la candidata de México para optar a Mejor Película Iberoamericana en los Goya de 2027.

'Moscas' esta protagonizado por la actriz mexicana Teresita Sánchez, que encarna a una mujer solitaria, que elude cualquier contacto humano o animal. Un problema de salud la obliga a alquilar una habitación y entran en su casa un padre y un niño que tienen ingresado un familiar en el hospital cercano.

La mujer y el niño establecerán una atípica relación, en la que tiene un papel importante un videojuego antiguo inspirado en el legendario 'Space Invaders', que en algunos países se hizo popular como 'marcianitos'.

Según dijo hoy el director a EFE, el largometraje "busca el equilibro entre el humor y el dolor" porque "el humor puede ser una manera digna y respetuosa de acercarse al dolor".

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Rodada en blanco y negro, 'Moscas' es, por encima de todo, una película "humana", pero también tiene trasfondo social, porque para Eimbcke "el cine es un acto social y político".

El tema de la violencia, tan presente en el cine independiente mexicano, también está en esta película, según el director, pero no la violencia de las armas y del narcotráfico, sino la de "un sistema sanitario que deja a la gente desamparada".