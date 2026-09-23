'Más allá de la sociedad', el reencuentro 52 años después de la tragedia de los Andes

Con tres capítulos que suman 153 minutos, esta serie documental, que llegará a Netflix el 18 de diciembre, cierra el círculo sobre un suceso del que sus protagonistas nunca imaginaron que iban a seguir hablando más de medio siglo después y que había mantenido separados estas cinco décadas a los vivos de los allegados de los muertos.

El "reencuentro" lo propició 'La sociedad de la nieve', el filme de 2023 en el que Bayona ficcionó la tragedia y que, en un principio, iba a proyectar por separado a unas y otras familias.

Sin embargo, Gustavo Zerbino, uno de los supervivientes, decidió romper con una situación "enquistada" desde entonces, cuando fueron rescatados y se supo que se habían mantenido con vida durante 72 días porque se alimentaron de los cuerpos de los fallecidos.

"El motor de la serie fue esa proyección improvisada. Cuando acabó, todos se abrazaron y lloraron juntos. Esto te da una idea de adónde puede llegar la ficción, de cómo nuestro trabajo puede darle sentido a la tragedia", explicó Bayona en San Sebastián.

'Más allá de la sociedad' se estrena este miércoles en el Festival de San Sebastián, en la Sección Oficial fuera de concurso, con la presencia de sus creadores, que han hablado de los dos años de rodaje del documental para contar lo que pasó después del rescate, que es el momento final de la película.

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Junto a ellos estuvieron también Stella Pérez del Castillo, familiar de uno de los fallecidos; Eduardo Strauch, superviviente, y el actor Enzo Vogrincic, que interpreta a Numa Turcatti, uno de los 29 que no regresaron, y que también tiene un protagonismo especial en la miniserie como parte de una ficción que ha sido sanadora para unos y otros.

"Ver la película fue un cambio radical para nosotros. Me preguntaron luego si estaría dispuesta a dar entrevistas. 'Con ustedes, sí', les dije, 'porque sé cómo han tratado el tema y eso me da tranquilidad'. El documental me abrió el corazón y estar aquí representando a todas las familias de los que no volvieron es como estar viendo la película", destacó Stella Pérez del Castillo.

Strauch aseguró, por su parte, que estaba "esperando desesperadamente a que la historia se contara por un director latino".

"Siempre he dicho que no había necesitado ayuda psicológica, pero veo que he estado haciendo autoterapia y que hablar de ello me viene muy bien", remarcó.

Bayona dijo que en las historias de supervivencia "se utiliza la frase de 'regresar para contarlo'". Ellos han aprendido a contar la de la tragedia de los Andes "para no hacer daño" a quienes tuvieron que vivir un largo duelo tras el rescate.

El paso del tiempo y el "cambio generacional" les permitió acercarse a quienes perdieron a sus seres queridos, que se han abierto no solo al equipo de la película, sino a aquellos que lograron sobrevivir al accidente y con los que no existía relación, pese a que muchos eran amigos e integrantes del mismo equipo de jugadores de rugby que se embarcaron en aquel vuelo 571 con destino a Chile.

"Este es el relato que ellos querían tener y que es la historia de 45 familias en las que nadie sobrevivió del todo y nadie murió del todo", subrayó Bayona.