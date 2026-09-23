Países Bajos volverá a Eurovisión en 2027 pese a la retirada del organizador habitual

La NPO anunció este miércoles que creará un equipo independiente de expertos encargado de seleccionar al representante neerlandés y acompañarlo durante el proceso, mientras que el canal público NOS asumirá la cobertura de las semifinales y la final, separando por primera vez la organización de la candidatura de la cobertura periodística del certamen.

Según la NPO, esta separación permitirá que NOS pueda seguir informando sobre Eurovisión y los acontecimientos que rodean al certamen “de forma independiente y neutral”.

La decisión supone el regreso de Países Bajos después de que el país no participara en la edición de 2026 por la negativa de Avrotros de seguir en el concurso debido a la participación de Israel y ante la ofensiva militar en Gaza, y denunció el sufrimiento humanitario y los ataques contra la libertad de prensa.

Tras la retirada de Avrotros, la NPO mantuvo conversaciones con la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del festival, y aseguró hoy que esta ha dado desde entonces “pasos importantes” respecto a las reglas del concurso.

“Entendemos que la participación en el Festival de Eurovisión genera sentimientos encontrados en Países Bajos”, admitió la presidenta del Consejo de Administración de la NPO, Jet de Ranitz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, explicó que la radiotelevisión neerlandesa pidió expresamente a la EBU que “el carácter integrador del festival vuelva a ser una parte importante del evento”, en un momento marcado por “la inestabilidad geopolítica, la guerra y la polarización”.

“Eurovisión se creó para unir a las personas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora buscamos de nuevo esa conexión, prestando atención a lo que ocurre en el mundo y dando espacio al diálogo sobre ello”, añadió De Ranitz.

La NPO defendió que su regreso permitirá también contribuir desde dentro a la evolución del certamen y “contribuir a dar forma y transmitir este rumbo”.

Avrotros, que tradicionalmente gestionaba la participación de Países Bajos, no formará parte del nuevo equipo encargado de preparar la candidatura de 2027.

La cadena confirmó a la NOS que mantiene la decisión adoptada semanas atrás y señaló que realizó entonces “una reflexión ética cuidadosa” basada en sus propias “normas y valores”, por lo que corresponde ahora a las demás emisoras públicas realizar su propia valoración.

El director de Medios de la NPO, Jurre Bosman, defendió que es importante seguir formando parte “precisamente ahora” de un acontecimiento europeo que busca "unir a las personas" y que, según afirmó, pretende avanzar hacia un formato “que haga más justicia a los tiempos en los que vivimos”.

La próxima edición de Eurovisión se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas, con las semifinales previstas para los días 11 y 13 de mayo de 2027 y la final el día 15.

La NPO todavía no ha anunciado quién representará a Países Bajos.