Primer ministro de Portugal califica a Guterres como "la gran referencia moral" de la ONU

Montenegro destacó en declaraciones desde Nueva York (EE.UU.) "el esfuerzo que (Guterres) ha realizado para garantizar el cumplimiento del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, del derecho humanitario", así como "su preocupación por los grandes retos de la humanidad de cara al futuro", entre ellos la transición climática y la energética.

El secretario general de la ONU ha mostrado también especial atención durante su mandado a "la garantía del desarrollo de todas las regiones y la necesidad de conciliar los proyectos de desarrollo económico con el fenómeno de la transición digital, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial", dijo el mandatario portugués, según declaraciones difundidas por el Gobierno.

Montenegro y Guterres mantuvieron este miércoles un encuentro en el marco de la Asamblea General de la ONU, y coincidiendo con el inicio del mandato de Portugal como miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante los próximos dos años.

El primer ministro luso dio declaraciones a la prensa portuguesa tras la reunión y aprovechó para cuestionar "la incapacidad para resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán y para garantizar la navegabilidad del estrecho de Ormuz", que está provocando el aumento del precio de los combustibles.

Esto, según Montenegro, debería ser motivo "para concienciar a los líderes políticos de la necesidad de tender puentes y, a menudo, acercarse a posturas que, en un principio, son divergentes", continuó el jefe del Ejecutivo portugués.

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"Y las Naciones Unidas -agregó-, por desgracia, no siempre han logrado ese objetivo, que es, por así decirlo, la esencia de su organización, pero no es por culpa del secretario general ni por falta de esfuerzos por su parte, se debe precisamente a la incapacidad de algunos de sus miembros y, en particular, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad".

Sobre a quién apoyará Portugal para sustituir a Guterres, que concluirá su mandato al frente de la ONU el próximo 31 de diciembre, Montenegro confirmó que todavía no han elegido candidato: "Cuando consideremos que el proceso se ha estabilizado, adoptaremos nuestra postura", señaló.