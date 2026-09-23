Sheinbaum llama a Lula un "muy buen presidente" y espera comicios sin "injerencias"

Sheinbaum llama a Lula un "muy buen presidente" y espera comicios sin "injerencias"

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a que las próximas elecciones de Brasil se desarrollen sin injerencias extranjeras y que se respete la decisión de los brasileños, al tiempo que calificó a su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, como “un muy buen presidente”.