Sheinbaum viajará a China en noviembre para la cumbre de APEC

“Voy a ir a China en noviembre, porque ahí vamos a recibir la estafeta para realizar la APEC en el 2028”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El viaje al gigante asiático amplía la agenda internacional limitada de Sheinbaum desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024, dado que ha privilegiado las actividades dentro de México y ha acudido de manera selectiva a cumbres y encuentros en el extranjero.

La reunión de líderes de las 21 economías que integran APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, país que ejerce este año como anfitrión del foro. Vietnam lo hará en 2027 y México en 2028.

Entre sus primeros viajes internacionales estuvieron la cumbre del G20 en Brasil, en noviembre de 2024; la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Honduras, en abril de 2025; la cumbre del G7 en Canadá, en junio de 2025, y un encuentro trilateral con los mandatarios de Guatemala y Belice en agosto de ese año.

En diciembre de 2025 viajó además a Washington para el sorteo del Mundial de fútbol de 2026, donde sostuvo su primer encuentro presencial con el presidente estadounidense, Donald Trump, y se reunió también con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

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En 2026, Sheinbaum ha mantenido esa pauta de viajes selectivos y en abril participó en la Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona (España), mientras que en julio acudió a Nueva York para presenciar la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España.

Cuestionada sobre su ausencia en la Asamblea General de la ONU, la gobernante mexicana explicó este miércoles que no acudió porque consideró que “este no era un momento” para asistir, aunque no detalló sus motivos, y recordó que tampoco participó el año pasado.

Sheinbaum ya había expresado en abril su intención de acudir a la cumbre de APEC en China, aunque entonces no había confirmado definitivamente su asistencia.