Denuncian uso del islam, difamación y explotación de menores en legislativas de Marruecos

El CNDH, mecanismo nacional marroquí de derechos humanos, señaló en su informe de observación haber detectado más de 2.000 contenidos en el espacio digital que vinculaban el voto a determinados partidos con "la rendición de cuentas ante Dios" o los calificaban como "formaciones contra el islam".

El organismo detectó vídeos difundidos por participantes en campañas que acusaban a formaciones políticas de "combatir el islam", así como contenidos que informaban de distribución de dinero en el interior de mezquitas.

Asimismo, denunció el uso de la megafonía de templos musulmanes para convocar actos electorales y grabaciones de candidatos en sedes de cofradías religiosas, prácticas que contravienen la neutralidad religiosa exigible en procesos políticos.

En las elecciones legislativas, celebradas este miércoles, se impuso el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), socio de la coalición gubernamental saliente, con una participación del 38 %, la más baja en dos décadas.

Según el informe del CNDH, de los aproximadamente 27 millones de marroquíes en edad de votar, solo 15,8 millones estaban inscritos en el censo electoral, lo que representa un descenso de alrededor del 12 % respecto a los comicios de 2021.

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El CNDH condenó expresamente el acoso directo y la violencia digital sufrida por mujeres de distintos partidos, atacadas por su condición de tales mediante manipulación de imágenes y bulos con el fin de dañar su reputación por motivos electorales y políticos.

El organismo observó también la participación de menores en manifestaciones, marchas y actividades electorales sobre el terreno, que se encontraban en situaciones de inseguridad.

Aunque no se registraron incidentes de violencia a gran escala durante la campaña, el CNDH documentó varios casos de tensión, enfrentamientos y altercados.

La muestra de observación del CNDH abarcó 3.915 mesas electorales observadas de un total aproximado de 40.700 a nivel nacional, lo que representa una cobertura del 8,9 %, porcentaje que supera el estándar internacional, situado entre el 3 % y el 5 %.

También el Colectivo Asociativo marroquí para la Observación de las Elecciones (CAOE) denunció este jueves múltiples irregularidades durante los comicios, entre ellas el uso de bienes públicos con fines electorales.

Recordó que la normativa prohíbe expresamente las operaciones benéficas y los financiamientos en periodo preelectoral, y denunció restricciones y detenciones de activistas por llamar al boicot de las elecciones.

Durante la fase de presentación de candidaturas, registró 26 casos de denuncias por entrega de dinero a cambio de avales para las listas de los candidatos.

Asimismo, lamentó la baja participación de las mujeres en las campañas de los partidos y señalo que los medios de comunicación destinan menos del 20 % del tiempo de los programas sobre las elecciones a participantes mujeres.

En la jornada electoral, los observadores documentaron 40 casos de denegación de acceso a mesas de votación para representantes de la sociedad civil y reparto de propaganda electoral en el 8 % de los colegios.

El informe preliminar destaca también el uso de menores en la distribución de folletos y en actos de campaña, que supuso el tercio de las irregularidades detectadas, así como 59 casos sospechosos de empleo de dinero o sobornos para captar votos, actualmente en proceso de verificación documental.

La CAOE desplegó a 1.409 observadores en las 12 regiones del país.