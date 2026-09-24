El acuerdo comercial entre Mercosur y EFTA comienza a regir el 1 de octubre para Brasil

Tras la ratificación del acuerdo por parte de la mayoría de los legislativos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Lula lo incorporó mediante un decreto publicado el miércoles en una edición extraordinaria del Diario Oficial, según informó hoy el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

La medida permite que el acuerdo entre en vigor el 1 de octubre para Brasil e Islandia, y el 1 de noviembre para Brasil y Noruega, de acuerdo con el comunicado del Ministerio.

La nota aclara que las preferencias arancelarias entre Brasil y Suiza y Liechtenstein pasarán a valer cuando esos dos países completen sus respectivos procesos de incorporación del acuerdo.

"La entrada en vigor del acuerdo es otro paso en la estrategia de diversificación comercial y de integración de Brasil a la economía internacional", afirmó el titular de la cartera, Márcio Elias Rosa, citado en el comunicado.

Suscrito en septiembre pasado en Río de Janeiro, el acuerdo integra a ocho países con una población de 300 millones de personas y un PIB sumado de 4,3 billones de dólares.

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Su definitiva entrada en vigor le permitirá a Brasil contar con acuerdos comerciales con casi toda Europa.

Ello debido a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y los 27 países de la Unión Europea (UE) entró en vigor el 1 de mayo pasado de forma provisional, ya que aún depende de la aprobación del Parlamento Europeo.

El acuerdo con la EFTA beneficia a más del 97 % de las exportaciones de ambos bloques.

Con su entrada en vigor, los países de la EFTA suspenden por completo los aranceles aplicados a las importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del bloque sudamericano.

Asimismo, aplicarán descuentos o exenciones arancelarias de forma inmediata y ofrecerán cuotas específicas para productos que podrán ingresar sin pagar impuestos de importación, entre los cuales algunos productos agrícolas que son claves para el Mercosur (café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino).

El Mercosur, a su vez, contará con un plazo de hasta 15 años para completar un proceso escalonado de desgravación arancelaria aplicado a las importaciones industriales provenientes de sus nuevos socios europeos.