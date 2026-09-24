El cine español se solidariza con los directores israelíes de 'Naza' en San Sebastián

Ambos directores estrenaron su filme en el Festival de Venecia y ahora se presentará dentro de la sección Perlak del certamen español, donde competirá por el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, aunque sin la presencia de los realizadores.

Además de Almodóvar, los actores Javier Bardem, Luis Tosar, Rodrigo Sorogoyen, Carmen Machi y Maribel Verdú también están entre las más de 700 personas del sector cinematográfico español que suscribieron el manifiesto "contra el genocidio en Palestina y en defensa de la libertad de expresión", según informaron a EFE fuentes de la plataforma Gernika-Palestina.

De hecho, este viernes se celebrará una concentración en la alfombra roja del festival bajo el lema 'We Are Naza Too' (Nosotros también somos Naza), donde se hará una lectura colectiva del manifiesto.

"Quienes trabajamos en el sector del cine no podemos ni queremos permanecer en silencio. Sabemos que denunciar el genocidio requiere sumar voces y reforzar su presencia en la opinión pública. Y también sabemos que cada cesión ante las presiones y los intentos de silenciar a los creadores redefine los límites de la libertad de expresión y creativa del futuro", subrayan en el texto.

Por ello, "directoras/es, actrices y actores, técnicos, productores/as, festivales, asociaciones y organismos del sector del cine" exigen "el cese inmediato del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU para su retirada de los territorios ocupados", agrega.

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Tras expresar su solidaridad con el pueblo palestino, denuncian "la censura, persecución y amenazas contra los directores Yuval Abraham y Rachel Szor", ya que "amenazar su labor es amenazar la libertad de expresión de todo el sector cinematográfico".

"Amenazándolos a ellos nos amenazan a todos y todas. Por eso nosotros también somos 'Naza'. Hacemos llegar nuestro apoyo y cariño a ambos cineastas en estos momentos difíciles. Que sientan nuestro aliento, solidaridad sincera y agradecimiento por la valentía de mostrar esa realidad por medio del cine", concluye el manifiesto.