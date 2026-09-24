El cine sale de la pantalla en el Festival de San Sebastián con Albertina Carri

En el espacio cultural Tabakalera de San Sebastián, Carri ha presentado 'Cine vivo: un artefacto', una propuesta en la que se cruzan cine, literatura, 'performance' y música.

Ante el público, Carri ha leído fragmentos de su libro 'Cine vivo', mientras en la pantalla se proyectaba el cortometraje 'Cine puro', con la música en directo de Paloma Peñarrubia.

'Cine puro' es un filme realizada por Carri en 2015 a partir de un rollo de película deteriorado que encontró en un archivo.

Los hongos se habían comido la película y habían "armado un baile de manchas" y "una nueva constelación de imágenes", que Carri unió a una banda sonora creada a partir del traqueteo de un proyector obsoleto.

Más de veinte años después, la cineasta cree que el título de 'Cine puro' no es adecuado para 'algo tan sucio como el cine' y ha construido a partir de él "un nuevo artefacto que muta en las diferentes circunstancias" y que lleva por título 'Cine vivo'.

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El cortometraje es parte del nuevo proyecto, en el que la artista reflexiona sobre temas que siempre han estado presentes en su cinematografía, como el archivo, la memoria, el cuerpo y la muerte.

El propio título del proyecto tiene que ver con "el proceso de descomposición de la materia que hace la vida para seguir existiendo y aferrándose a otro organismo. La condición de la muerte como una parte inexorable de la vida".