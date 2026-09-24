España donará otros 3 millones de euros para la agencia de ONU para refugiados palestinos

El ministro hizo pública la decisión del Consejo de Ministros de España en la reunión ministerial 'Salvaguardas para UNRWA', celebrada en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

"En los últimos tres años, España ha aportado más de 85 millones de euros a la UNRWA. España es el cuarto mayor contribuyente de la agencia y este año mantendremos nuestro apoyo", declaró el ministro en una rueda de prensa posterior

El ministró instó a todos los socios y donantes de la agencia a continuar con su apoyo financiero para que pueda seguir con su mandato, ratificado por más de 140 países en la Declaración de Nueva York hace casi un año.

Según apuntó, esta agencia tiene un papel fundamental en los avances hacia una paz justa y duradera en Oriente Medio, lo que, a su juicio, pasa por poner en marcha la solución de los dos Estados.

"Es la única solución que traerá paz y prosperidad", añadió.

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Además de España, que copresidió la reunión sobre UNRWA y una sobre la solución de los dos Estados, otros países como Francia, Alemania o Bélgica también anunciaron hoy contribuciones adicionales.

La agencia está siendo gravemente impactada por la escalada de la ofensiva y de la ampliación de la ocupación ilegal de Israel sobre los territorios palestinos ocupados.

Recientemente, las fuerzas israelíes han irrumpido y saboteado complejos de UNRWA llegando a demoler su sede en Jerusalén Este a pesar de la condena y las advertencias de la ONU y la comunidad internacional.

Su crisis financiera se exacerbó después de que Estados Unidos, que era el mayor contribuidor, congelara su aportación. Otros países como Suecia o Finlandia también han dejado de contribuir a la agencia.