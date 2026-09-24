La actriz francesa Marina Vlady muere a los 88 años

Nacida en Clichy (junto a París) hija de emigrantes rusos huidos en la revolución de 1917, comenzó su carrera artística como bailarina en la Ópera de París, carrera que abandonó por la interpretación de forma prematura.

Su primer papel lo tuvo con 10 años y su carrera de actriz se aceleró cuando con 17 contrajo matrimonio con el director y actor Robert Hossein, a cuyas órdenes rodó cuatro películas.

Su papel en 'Le lit conjugal', de Marco Ferreri le valió el premio de interpretación en el Festival de Cannes de 1963.

A lo largo de su carrera estuvo a las órdenes de prestigiosos directores como Jean-Luc Godard o Bertrand Tavernier, en una larga trayectoria que abarca cerca de 80 películas, 25 trabajos para televisión y 11 obras teatrales.