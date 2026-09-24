La oposición de Sudán del Sur califica las elecciones de "unilaterales" y pide diálogo

El SPLM-IO dijo en un comunicado que no aceptaría un proceso electoral efectuado "sin consenso" o sin la participación de todos los signatarios del acuerdo de paz de 2018, que puso fin a un lustro de guerra en el país que se saldó con 400.000 muertos y estipuló un reparto de poder entre el Gobierno y la oposición armada.

El camino hacia las primeras elecciones de Sudán del Sur desde su independencia en 2011 atraviesa un momento crítico, con el líder del SPLM-IO y exvicepresidente del país, Riek Machar, bajo arresto domiciliario desde hace más de un año mientras es juzgado por delitos como traición tras enfrentamientos en el seno del Ejecutivo.

El principal grupo opositor afirmó que las recientes enmiendas al acuerdo de 2018 impuestas por el Gobierno del presidente Salva Kiir, que alegó que servían para eliminar "obstáculos" de cara a la celebración de los comicios, han suprimido salvaguardas que garantizarían elecciones libres, justas e inclusivas.

Por ello, el SPLM-IO afirmó que no aceptará un proceso electoral sin consenso o la participación de todos los signatarios del acuerdo de 2018, y advirtió que proceder con las elecciones bajo las actuales condiciones políticas podría desencadenar una nueva ola de violencia en el país.

Este diálogo, en el que también pidió la inclusión de los partidos no signatarios del pacto, deberá involucrar a mediadores como la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), la Unión Africana, los países de la Troika para Sudán del Sur -Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega- y Naciones Unidas.

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Por su parte, la opositora Alianza Popular Unida (UPA) rechazó también este jueves la disolución del Gobierno de transición sursudanés -realizada esta semana como paso previo a las elecciones-, así como el establecimiento de una administración interina, mientras que acusó a Kiir de concentrar el poder político.

Asimismo, calificó las elecciones de "farsa" y argumentó que celebrar la votación sin un consenso más amplio y sin completar las disposiciones clave del acuerdo de 2018 socavaría la credibilidad del proceso.

Y es que el Gobierno de Kiir ha eliminado dos de los requisitos que habían estado vinculados al proceso electoral: la finalización de una Constitución permanente y la elaboración de un censo nacional de población.

Por este motivo, esta coalición de grupos no signatarios del acuerdo de paz que se encuentra en el exilio hizo un llamamiento a los sursudanesas para boicotear las elecciones.

Sudán del Sur, que se independizó de Sudán en 2011, nunca ha celebrado unas elecciones nacionales, y las previstas para diciembre tienen como objetivo poner fin a un período de transición que se ha extendido repetidamente desde la firma del acuerdo de paz.