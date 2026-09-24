Macron viajará a España para realzar relación estrecha y avanzar en Tratado de Barcelona

"Nuestro deseo es que esta ratificación pueda llegar a término", señaló este jueves el Elíseo al anunciar el viaje, y subrayar que París quiere "llegar hasta el final de este proceso de ratificación" que refleja el "verdadero nivel de proximidad" entre los dos países, que son "grandes vecinos, grandes amigos, grandes aliados".

"La relación funciona por sí sola, de tan densa que es", abundó.

El acuerdo, firmado en Barcelona en 2023 por Macron y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es comparable al que Francia tiene con Alemania, Italia o Polonia.

"Nuestra ambición respecto a nuestro vecino español siempre ha estado clara y la del presidente de la República siempre ha sido llegar hasta el final de esa ambición", afirmó la Presidencia francesa.

La visita será la primera de Estado de un presidente francés a España desde 2009 y pretende reflejar políticamente unos vínculos económicos, sociales y culturales que París considera particularmente densos.

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Por poner un ejemplo, solo los intercambios bilaterales de bienes alcanzaron unos 90.000 millones de euros el año pasado, según las cifras citadas por el Elíseo.

España cuenta, además, con cerca de 4.000 filiales de empresas francesas, que generan alrededor de 450.000 empleos, así como una red de liceos y de instituciones culturales francesas que se encuentran entre las mayores del mundo.

Las cuestiones europeas ocuparán también un lugar destacado en la visita, incluida la solidaridad francesa con España ante la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad española norteafricana de Ceuta y la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

"Francia manifestó inmediatamente, y el presidente de la República manifestó inmediatamente, su plena solidaridad con España", señaló el Elíseo sobre Ceuta.

Y recordó que París ha defendido junto a Madrid la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Francia y el presidente de la República siempre han defendido con España la plena aplicación del Pacto de Asilo y Migración", dijeron las fuentes de la Presidencia.

"Lo que queremos es que toda la solidaridad europea se manifieste en la capacidad de controlar la frontera exterior de la Unión", mientras que "no se puede decir lo mismo de todos los socios europeos", añadieron las fuentes.

El Elíseo destacó que Francia y España comparten posiciones también sobre asuntos como el próximo presupuesto de la Unión Europea, la política agrícola común, la política industrial, la regulación digital y la soberanía europea en el ámbito espacial.

Los asuntos internacionales también estarán sobre la mesa, especialmente la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, sobre los que el Elíseo también destacó las convergencias. "Hay una gran proximidad" sobre Gaza y Cisjordania, señaló.

La visita de Estado comenzará el próximo martes con una recepción oficial en el Palacio Real de Madrid, donde Macron y su esposa Brigitte se reunirán con los reyes Felipe VI y Letizia.

Macron asistirá también a una ceremonia en el monumento dedicado a quienes dieron su vida por España y mantendrá un encuentro en la Universidad Complutense sobre democracia, juventud y redes sociales, centrado en los desafíos digitales y la protección de las democracias y los jóvenes.

La jornada concluirá con una cena de Estado en el Palacio Real.

El miércoles, Macron participará junto al rey Felipe VI en la apertura de un foro económico franco-español, al que asistirán empresas de ambos países y varios ministros franceses.

Posteriormente, se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantendrá una reunión bilateral, una conferencia de prensa y un almuerzo.

Macron visitará después el Centro de Satélites de la Unión Europea, donde abordará la cooperación franco-española en materia espacial y la soberanía europea en este ámbito, incluida la utilización de capacidades espaciales en apoyo a Ucrania y los programas europeos de satélites y conectividad.

El presidente francés visitará asimismo una institución francesa de investigación en ciencias humanas y sociales en España, en una jornada dedicada a la cooperación científica y cultural entre ambos países.

La visita concluirá con una ceremonia junto a los reyes de España, según avanzó el Elíseo.