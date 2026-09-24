Trump recibe a Xi Jinping en su primera visita a la Casa Blanca en más de diez años

Xi y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a bordo de su limusina a los jardines de la Casa Blanca pasadas las 10:00 horas (14:00 GMT), donde fueron recibidos por Trump y la primera dama, Melania Trump, antes de ingresar juntos en la residencia presidencial.

Esta es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.

La última vez que Trump y Xi se vieron fue durante la visita del republicano a Pekín en mayo pasado, mientras que anteriormente se reunieron en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur).

Xi Jinping aterrizó el miércoles en la base Andrews, a las afueras de la capital estadounidense, y fue recibido a los pies del avión por Trump, un gesto que el presidente no había dedicado a ningún otro mandatario y que refleja la importancia que la Casa Blanca concede a la visita.

La jornada central de la visita es este jueves, con la reunión bilateral entre los líderes de las dos mayores potencias mundiales y una pomposa cena de Estado por la noche en honor de la delegación china.

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El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se esperan grandes acuerdos, ambos líderes tratarán previsiblemente de preservar el tono cordial de sus anteriores encuentros y mantener abiertos los canales de diálogo.