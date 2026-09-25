Al menos cuatro muertos por una explosión en una mina en el noreste de Colombia

"Se reporta el fallecimiento de cuatro personas, una de ella venezolana, en el municipio de Landázuri, en algunos socavones de minería de carbón, al parecer ilegales", expresó el director de gestión de riesgo de Santander, Eduard Sánchez.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) activó sus "protocolos de atención" para atender el accidente ocurrido en una zona rural de Landázuri, donde hubo "una explosión en una mina subterránea de carbón".

La emergencia fue atendida por un equipo de Salvamento y Seguridad Minera de la ANM y una "cuadrilla de socorredores" de la compañía Invercoal.

La minería subterránea de carbón es común en varios pueblos la región Andina de Colombia y los accidentes relacionados con explosiones de metano constituyen uno de los principales riesgos de este tipo de explotación

El pasado 20 de agosto, al menos 13 personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador.