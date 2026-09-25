Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acuerdan implementar "de inmediato" su acuerdo de defensa

El Ministerio de Defensa saudí dijo en un comunicado que los jefes de Estado Mayor de los tres países se reunieron en Riad, donde afirmaron "su determinación conjunta de comenzar de inmediato a traducir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca en una cooperación militar efectiva".

Según imágenes difundidas por el departamento saudí, los jefes de Estado Mayor acudieron a la reunión al frente de delegaciones militares de los tres países, que subrayaron "la solidez de su asociación en materia de defensa" y "reafirmaron firmemente su compromiso con la defensa colectiva".

Asimismo, incidieron en "la determinación de los tres países de defender la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del reino de Arabia Saudí", que desde finales de julio es objetivo de ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes del Yemen, que además imponen a Riad un bloqueo marítimo en el mar Rojo.

La reunión puso el foco en "la situación de seguridad y las amenazas a las que se enfrenta el reino de Arabia Saudí", de acuerdo con la nota, que expresó las condenas de los tres países por los ataques atribuidos a los hutíes contra la ciudad de La Meca y la infraestructura civil y energética de la monarquía árabe.

El pasado día 15, las autoridades saudíes afirmaron haber derribado un dron lanzado por los rebeldes yemeníes contra la ciudad sagrada de La Meca, el lugar más importante del islam, una acusación de la que el movimiento chií aliado de Irán se desvinculó pese a haber reivindicado decenas de otras acciones contra Arabia Saudí.

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En este sentido, también debatieron las formas de avanzar en la cooperación entre las fuerzas armadas de los tres países, el intercambio de información de inteligencia, la coordinación militar y la integración de capacidades para "mejorar la disuasión y la defensa colectiva", apuntó el comunicado sin ofrecer más detalles.

La reunión fue anunciada ayer tras las conversaciones mantenidas en Nueva York -en los márgenes de la 81ª Asamblea General de la ONU- entre los ministros de Exteriores de los tres países: Faisal bin Farhan, de Arabia Saudí; Ishaq Dar, de Pakistán, y Hakan Fidan, de Turquía.

El acuerdo fue firmado el 7 de agosto en La Meca por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en un momento especialmente delicado para Arabia Saudí debido a la guerra de Irán y a los ataques de los hutíes y otros grupos afines contra el mayor productor de petróleo de la OPEP.