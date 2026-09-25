Araqchí dice que el plan propuesto para reabrir Ormuz empezará cuando Washington lo acepte

"La decisión está ahora en manos de Estados Unidos", dijo el ministro en un encuentro con la prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, y agregó que si Estados Unidos acepta el plan mañana, el plazo de siete días comenzaría a contar desde entonces.

Araqchí aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad que las medida que Washington tiene que aceptar "no son nuevas": "Todas figuran en el memorando de entendimiento".

"La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión", aseveró.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si "la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo".

El canciller defendió que la República Islámica ha mantenido "abierta la puerta a la diplomacia" y que ha actuado "de buena fe".

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Sin embargo, dijo, EE.UU. ha respondido "de mala fe" y "ha recurrido a la agresión militar en lugar de a la diplomacia".

"Estas experiencias han generado una profunda desconfianza respecto a renovar las negociaciones sin garantías creíbles contra la repetición de tales acciones", añadió.

Antes de su comparecencia, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, agradeció a su homólogo chino, Xi Jinping, que se encuentra en un viaje de Estado en Washington, su "apoyo reflexivo y responsable" para volver al Memorando de Entendimiento de Islamabad y para resolver las diferencias a través del diálogo y la diplomacia.

"Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a esa comprensión, honrar los compromisos ya acordados y crear las condiciones necesarias para que avancen negociaciones serias, sustantivas y orientadas a resultados", aseguró en un mensaje en X.

Además, medios de EE.UU. ya aseguraron, citando a un funcionario estadounidense, que Washington y Teherán estaban manteniendo conversaciones constructivas.