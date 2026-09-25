Camioneros de Chile piden al Gobierno "transparentar" medidas ante nuevas alzas del diésel

"El gremio hace un responsable llamado al Gobierno a informar y transparentar con urgencia cuáles son las medidas de mitigación que piensa aplicar para contener nuevas alzas del diésel. Y que tales medidas sean eficaces y con foco en el sector productivo", solicitó la CNDC -en un comunicado-.

El pasado miércoles se dio a conocer que el Gobierno estadounidense prepara una medida para prohibir -durante tres meses- la exportación de diésel de cara a rebajar los precios y con la vista puesta en las elecciones legislativas que tendrá el país norteamericano el próximo 3 de noviembre.

En su última rueda de prensa en Nueva York, el pasado jueves, el presidente chileno, José Antonio Kast, expresó que, si el anuncio llega a concretarse, "sería una mala noticia para el mundo entero, no solamente para Chile, y afectaría los precios del combustible" de forma global.

"De ser así, nosotros ya estamos pensando en medidas paliativas (...) tendríamos que ver de qué manera, al igual que cuando se produjo el inicio de la guerra y aumentaron los precios de los combustibles, tuvimos que ir a focalizar la colaboración para las personas más vulnerables", agregó el jefe de Estado.

En marzo el precio de los combustibles experimentó una subida entorno a un 32% en la gasolina y de un 62% en el diésel, luego de que el Gobierno modificara el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) por el alto costo que representaba para el Estado.

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La CNDC recordó el episodio, conocido como el "bencinazo", y afirmó que sus efectos siguen impactando al sector transportista que moviliza un 96 % de las mercancías en el país.

"Ya no es posible soportar nuevas alzas sin graves efectos económicos y, particularmente, en el sector transportador, al traducirse en mayor inflación para los 20 millones de chilenos", sentenció la agremiación.

El próximo miércoles la Empresa Nacional de Petróleo informará un nuevo ajuste en el precio de los combustibles, con el que las proyecciones apuntan a un cuarto incremento consecutivo que entraría en vigor el jueves 1 de octubre, con especial presión sobre el diésel.

Chile utiliza el combustible en mención de forma extensiva, tanto en el sector de transporte como en equipos mineros, y se encuentra junto a Brasil, México, Reino Unido y Países Bajos entre los cinco mayores receptores de este combustible de Estados Unidos.

Según datos del Banco Central de Chile, en lo que va del año el país ha importado más de 4.000 millones de dólares de este hidrocarburo, de los cuales más de 3.800 millones fueron recibidos de Estados Unidos.