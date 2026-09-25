CAN y UE reafirman cooperación para movilidad más segura y lucha contra crimen organizado

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, y el embajador de la UE en Perú, Jonathan Hatwell, ratificaron los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada transnacional en la subregión y avanzar hacia una gestión integral de fronteras que combine seguridad, movilidad eficiente e integración entre Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

Gutiérrez y Hatwell participaron este jueves en la ceremonia de suscripción de la Resolución 2639, una norma supranacional que implementa el reglamento del BAD, una herramienta que busca el intercambio en línea y en tiempo real de información sobre antecedentes penales, requisitorias e impedimentos de tránsito, entre otros.

La CAN destacó que el apoyo de la cooperación europea, a través del Programa Eurofront, permitirá implementar la plataforma del BAD, que en su primera etapa contempla el desarrollo de un servicio web para realizar consultas de información migratoria entre los nodos nacionales de los países miembros.

El organismo agregó que el BAD será "una herramienta clave de la estrategia comunitaria para combatir la delincuencia organizada transnacional y promover la movilidad eficiente de los ciudadanos, a través del fortalecimiento de los Centros Binacionales de Atención en Frontera (Cebaf)".

Gutiérrez señaló, al respecto, que el reglamento del BAD "marca un paso importante hacia un intercambio ágil y seguro de información migratoria y fortalece la cooperación de la Comunidad Andina frente a la delincuencia organizada".

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También resaltó que el acompañamiento técnico de Eufront y la cooperación de la UE permitirán "avanzar hacia una subregión más segura e integrada con resultados concretos para los ciudadanos andinos".

Hatwell sostuvo, por su parte, que el intercambio rápido, seguro y estructurado de información es clave para anticipar amenazas y fortalecer la respuesta de los estados, en un contexto de creciente criminalidad organizada transnacional.

"Este reglamento convierte una visión política común en un marco operativo compartido, con reglas claras y estándares de interoperabilidad, seguridad y protección de datos", dijo.

Durante la reunión se destacó, además, el apoyo técnico de Eurofront en la elaboración de la guía orientativa para la creación, funcionamiento y mantenimiento de los Cebaf y que el programa también contribuirá con la consolidación de la iniciativa de liberalización del transporte aéreo en la subregión.

En la ceremonia de suscripción de la Resolución 2639 también participaron el director del programa Eurofront, José Antonio Cambronero, el experto clave del Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), Maurizio Paonessa, y la agregada de cooperación de la delegación de la UE en Perú, Paula Cristina Fernandes.