Consejo de Seguridad de ONU respalda el derecho de Arabia Saudí a defenderse de los hutíes

El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonafont, que este mes de septiembre ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad, leyó una declaración conjunta de los miembros del órgano en contra de la escalada en Oriente Medio y su impacto en infraestructuras civiles y energéticas.

Bonafont aseguró que los Estados que forman el órgano reafirmar "el derecho inherente" de Arabia Saudí "a la legítima defensa" y reiteraron "su apoyo" al Gobierno de Yemen y " su firme compromiso con la unidad, soberanía, independencia e integridad territorial" del país.

Los hutíes, aliados de Irán, reivindicaron este jueves nuevas operaciones con misiles y drones contra Riad, y una instalación de la petrolera estatal Aramco en Yanbu, en la costa del mar Rojo, tras acusar a las fuerzas saudíes de lanzar más de un millar de ataques contra territorio yemení.

El Consejo de Seguridad exigió a los hutíes que cesen "de inmediato su escalada militar y sus ataques contra civiles u objetivos civiles".

En este sentido, expresaron su "grave preocupación" ante los informes de civiles muertos y heridos por los ataques y los 125.000 desplazamientos que ya ha provocado la escalada desde principios de este mes, según datos de Naciones Unidas citados por Bonafont.

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"La continuación de esta escalada agravaría aún más la de por sí dramática situación humanitaria en Yemen y podría provocar un mayor desplazamiento de civiles", declaró el embajador advirtiendo que las amenazas de esta escalada se suman a las ya existentes en la región por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los miembros del órgano recordaron el embargo de armas e hicieron un llamamiento a todos Estados para "evitar que los hutíes adquieran armas y material", así como cualquier otra ayuda que pueda a provocar más ataques.

El Consejo reiteró a "todas las partes" sus obligaciones para promover la seguridad de acuerdo con el derecho internacional y a proteger al personal humanitario en la zona.

"Una paz duradera en Yemen no se puede lograr mediante la violencia, la coerción o el uso de la fuerza", aseveró.