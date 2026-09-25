Corea del Sur impulsa su inversión en el mercado mexicano gracias al fenómeno "Hallyu"

La K-Expo se celebra durante la visita de Estado a México del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, la primera de un mandatario de ese país en 16 años, en la que sostuvo encuentros de alto nivel con las autoridades mexicanas para afianzar los lazos estratégicos y comerciales entre ambas naciones.

El mandatario surcoreano encabezó una reunión de Estado en Palacio Nacional con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para concretar el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, que incluyó la firma de 17 acuerdos bilaterales enfocados en potenciar la inversión en tecnología, ciberseguridad, electromovilidad e infraestructura.

Organizaciones de promoción cultural como la Agencia de Contenido Creativo de Corea (Kocca) destacaron que la elección del territorio mexicano como sede de esta exposición responde al gran interés del público joven por el consumo de entretenimiento, arte y productos de belleza asiáticos.

"Hoy en día hay muchos jóvenes en México que están muy interesados en la belleza K, el K-pop y los contenidos artísticos; basándonos en esta información, buscamos crear una gran oportunidad de expansión para las medianas y pequeñas empresas de Corea", explicó a EFE el gerente de negocios globales de KOCCA, Steven Lee.

El directivo subrayó que, más allá de la rentabilidad financiera inmediata, el objetivo primordial del desembarco cultural surcoreano "nos enfocamos en el futuro cercano para expandir nuestro valor a México, ya que cuando las personas consumen nuevos contenidos culturales terminan adaptando sus hábitos y su estilo de vida a esos productos", añadió Lee.

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Por su parte, representantes de la Organización de Turismo de Corea (KTO) resaltaron el constante crecimiento del flujo de visitantes entre ambas naciones, impulsado por la atracción que generan las series de televisión, la gastronomía y la cultura popular en el público local.

Desde la KTO indicaron a EFE que la reciente apertura de su primera oficina institucional en suelo mexicano en 2024 ha sido determinante para ampliar la profundización diplomática y dinamizar el intercambio de viajeros.

El fortalecimiento de la relación económica responde a la consolidación de México como la principal plataforma logística e industrial de las compañías surcoreanas en América Latina, en un contexto global donde ambas naciones buscan diversificar sus cadenas de suministro en manufactura avanzada y componentes electrónicos.

Esta aproximación institucional demuestra cómo la diplomacia cultural y el impacto social del "Hallyu" han pavimentado el camino para cerrar negociaciones de alto nivel, posicionando el intercambio entre ambas sociedades más allá del ámbito comercial para consolidar una alianza estratégica integral en la región.