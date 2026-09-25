Mundo
25 de septiembre de 2026 a la - 10:15

Diecisiete heridos en un accidente de autobús en la costa de Ecuador

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Quito, 25 sep (EFE).- Un total de 17 personas resultaron heridas en un accidente de un autobús ocurrido en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, informó este viernes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

Por EFE
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El siniestro de tránsito se registró a las 05:22 hora local (10:22 GMT), en la vía a la Costa, en el sector Progreso, en Guayaquil, capital de Guayas.

El siniestro involucró a un autobús que transportaba personal de una empresa, según información proporcionada por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil reportó preliminarmente 17 personas heridas, quienes recibieron atención mediante labores de triaje para determinar su condición y prioridad de atención médica, según información preliminar del Servicio ECU 911.