El huracán Polo vuelve a categoría 5 y provoca fuertes lluvias en el Pacífico mexicano

En su más reciente reporte de las 06.00 hora local (12.00 GMT), el organismo precisó que el ciclón se encontraba 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en el occidental estado de Jalisco, y 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

Polo se desplazaba hacia el oeste a 19 kilómetros por hora, según el aviso.

El SMN alertó de que el meteoro seguirá provocando lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, el sur de Sinaloa y Nayarit; así como fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Colima, Michoacán y el sur de Baja California Sur.

Además, originará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, así como oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, y de hasta 2 metros en Colima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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El huracán Polo volvió a alcanzar categoría 5 esta madrugada, tras haberse debilitado el jueves a categoría 4.

El meteoro alcanzó por primera vez la máxima categoría el martes, tras una rápida intensificación en el Pacífico, y desde entonces ha registrado fluctuaciones en su intensidad.

La Marina mexicana pronostica que Polo vuelva a debilitarse a categoría 4 mientras avanza hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas mexicanas, y estima que a inicios de la próxima semana se aproxime a Baja California Sur, donde podría tocar tierra ya debilitado como categoría 1.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos también prevé que el fenómeno comience a debilitarse entre este viernes y el sábado, mientras que el SMN estima que Polo podría tocar tierra entre el lunes y el martes en el noroeste de México.

La Secretaría de Marina mantiene restricciones a la navegación en seis puertos del Pacífico mexicano ante las condiciones provocadas por Polo. Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero, permanecen cerrados a todo tipo de embarcaciones.

Continúan las restricciones para embarcaciones menores en Manzanillo (Colima), Puerto Marqués (Guerrero), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Escondido (Oaxaca), de acuerdo con el último reporte oficial disponible de la Marina.