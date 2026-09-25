El Pentágono suma 37 militares heridos al balance de la guerra con Irán

Los nuevos registros corresponden a 29 marineros de la Armada y ocho infantes de Marina, de acuerdo con medios locales.

La incorporación se produjo de manera discreta en la base de datos oficial de bajas militares estadounidenses, sin que el Pentágono haya precisado cuándo o en qué circunstancias resultaron heridos.

Los militares aparecen en el sistema utilizado por el Departamento de Defensa para registrar las bajas estadounidenses en conflictos y operaciones en el extranjero.

Los nuevos casos figuran bajo la categoría general de "Operaciones en el extranjero", en lugar de la denominación utilizada para las primeras fases de la guerra.

Según el Washington Post, más de la mitad de los militares registrados como heridos corresponden al periodo posterior al alto el fuego de julio entre Estados Unidos e Irán, que posteriormente se rompió.

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Un funcionario de la Armada citado por el diario indicó que los 29 marineros que se habían incorporado recientemente ya están de nuevo en servicio.

El registro oficial sitúa actualmente en 19 los militares estadounidenses muertos, aunque funcionarios citados por The Washington Post han señalado que podría haber entre cuatro y cinco fallecimientos adicionales que todavía no aparecen en la base de datos pública.