El petróleo de Texas baja un 2,25 % entre señales de diálogo entre Washington y Teherán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaban 2,13 dólares respecto al cierre anterior.

El oro negro baja también este viernes después de que en una entrevista con Fox News el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, denunció que "el obstáculo" que impide alcanzar la paz "es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, se lanza a la batalla, bombardeando primero y bloqueando todas las vías" para el entendimiento.

Pezeshkian también indicó que Teherán estaría dispuesto a reducir sus niveles de enriquecimiento de uranio y a permitir la verificación externa para aliviar las tensiones nucleares, después de que, tras los ataques estadounidenses del año pasado, Irán restringiera el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país.