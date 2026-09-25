Farruko firma a la colombiana Ivana, la primera mujer en su compañía disquera

Así lo anunciaron ambos exponentes en sus respectivas cuentas de Instagram, donde incluyeron varias fotos del momento de la firma del contrato realizado en la oficina y taller de mecánica de Farruko en Bayamón, municipio aledaño a San Juan.

"Todo le llega al que espera en Dios y nunca se rinde, al que confía en su voluntad aunque a veces no la entienda, y al que encuentra la manera de soportar el proceso. Y hoy, llegó nuestro turno", destacó Ivana, de 19 años, en su publicación.

Indicó que han sido 6 años de lucha, "sacrificios y batallas que no gané" y que "todas las puertas" que tocó para que le dieran una oportunidad profesional, se las cerraron.

No obstante, dijo que "nunca dejé de pedirle a Dios, que me mostrara el camino hacia esa única gran puerta que se me tenía que abrir", la de Carbon Armor.

"Hoy empieza una nueva historia en mi carrera, porque puedo presentarme como la primera mujer firmada por @carbonarmorofficial x @massivo_ ?? Gracias @farruko por darme la luz, porque es un HONOR seguir en este camino de tu mano, y gracias @opaniaguam por creer en mí y hacerlo posible", resaltó.

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"BIENVENIDOS A ESTE NUEVO CAPÍTULO, y que de ahora en adelante lluevan las bendiciones en nombre de Dios", culminó Ivana su mensaje anunciando el lanzamiento de su próximo sencillo 'Que novedad' el 1 de octubre.

Según relatan varios medios digitales, Farruko encontró el perfil de Ivana y quedó sorprendido por su talento.

Al notar que el artista había comenzado a seguirla, la joven decidió aprovechar la oportunidad y publicó un adelanto de una canción, invitando a sus seguidores a etiquetar al puertorriqueño.

La estrategia funcionó y terminó dando paso a una relación profesional que ahora busca impulsar la carrera de la artista colombiana.

Antes de esta firma, Ivana ya había comenzado a construir su camino dentro de la música urbana.

Algunos de esos temas que ya había publicado están 'La vacante (Remix)' junto a Ken-Y, 'De lejos' y 'Aguardiente', canciones con las que ha venido mostrando una propuesta propia y buscando abrirse espacio dentro de la escena latina.