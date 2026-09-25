Fuerzas militares peruanas proponen 43 activos estratégicos para proyectos privados

El organismo estatal señaló en un comunicado que suscribió un convenio de asistencia técnica y facilitó reuniones con potenciales inversionistas para el uso de predios de las Fuerzas Armadas que pueden convertirse en proyectos que generen empleo, servicios e ingresos para las instituciones militares en distintas regiones del país.

El objetivo de los encuentros facilitados por Proinversión fue conocer "el interés del mercado y evaluar propuestas más concretas, con acompañamiento técnico de la Agencia y en un entorno transparente".

La presentación se hizo durante la séptima edición de las oportunidades de inversión para proyectos de iniciativa privada en los sectores inmobiliario, comercial, logístico, energético, turístico, industrial y deportivo, entre otros.

La agencia destacó que poner en valor estos espacios "puede abrir nuevas oportunidades para las regiones como atraer inversión, impulsar actividades económicas y generar empleo", además de permitir a las Fuerzas Armadas "obtener recursos para contribuir al cumplimiento de sus objetivos institucionales".

En ese sentido, suscribió un convenio con la FAP, con una vigencia de dos años, para brindar asistencia técnica, fortalecer capacidades y realizar acciones de promoción para identificar potenciales inversionistas en las distintas fases de los Proyectos en Activos.

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La agencia informó que desde 2025 se comenzaron a promover proyectos en inmuebles de las Fuerzas Armadas, lo que hasta el momento ha permitido recibir dos iniciativas privadas vinculadas a activos de la Marina de Guerra y uno del Ejército.

La posibilidad de estos convenios se enmarcan en la modalidad de Proyectos en Activos que permite usar terrenos e inmuebles públicos para proyectos de inversión privada en Perú, sin que la entidad pública pierda la titularidad del bien, remarcó la información oficial.