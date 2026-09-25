Guterres agradece a Uruguay sus contribuciones a las misiones de paz de la ONU

Guterres y Orsi mantuvieron un encuentro en la ONU en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente suramericano intervino el jueves.

Ambos conversaron, según un comunicado de la secretaría general de Naciones Unidas, sobre "el liderazgo" de Uruguay en los organismos regionales y abordaron cuestiones de América Latina y el Caribe, incluido Haití.

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Orsi defendió el diálogo, el multilateralismo y la búsqueda de salidas pacíficas de los conflictos y afirmó que ninguna nación "tiene el monopolio" de las soluciones.

El mandatario progresista criticó la indiferencia al dolor provocado por la guerra y el que generan el crimen organizado y el terrorismo. También, el que provoca un "un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano".

En el marco de su visita a la ONU, el uruguayo mantuvo también un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.