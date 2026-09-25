Haití pide ante la ONU completar despliegue de tropas antibandas y frenar tráfico de armas

En su discurso en el debate general del 81.º Asamblea General de la ONU, Fils-Aimé, pidió también la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que vence al final de este mes.

"Lamentamos que la fuerza GSF no cuente con la capacidad operativa necesaria en el terreno, es decir los 5.500 efectivos, por eso desde esta tribuna decimos que es imperiosa la renovación del GSF y que cuenten con todo lo que necesitan para su despliegue: efectivos, equipamiento y medios", señaló desde la tribuna.

En ese ámbito, agradeció a los países que han contribuido a la GSF, y, por su parte, a República Dominicana por haberse "abierto al dialogo" y por defender una "solución sostenible" de la crisis haitiana.

El primer ministro haitiano también exigió acabar con el tráfico ilícito de armas, que "no son fabricadas en Haití" pero "alimentan la inseguridad y fortalecen la capacidad de las bandas y amenazan la estabilidad de la región".

"Si esto sigue así, la violencia va a seguir encontrando caminos para perpetuarse, es fundamental que podamos desbaratar estas redes", indicó.

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Asimismo, aseguró que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que fue sustituida por la actual GSF, debe servir de lección para entender que "no basta solo con el mandato, hacen falta los efectivos, medios y determinación de ir hasta el final".

Por otro lado, llamó a respetar los derechos de los migrantes e indicó que "cualquiera que sea la situación en la que estén, no se puede justificar que ese pisoteen sus derechos y su dignidad".

En ese sentido, afirmó que "la protección de la frontera y el respeto a la dignidad humana no se excluyen entre sí, sino que deben ir de la mano".

"Las fronteras se tienen que proteger, pero nunca se debe sacrificar la dignidad humana", recalcó.

En cuanto a las elecciones generales, previstas en primera vuelta para el 13 de diciembre, aseguró que se ha puesto en marcha el proceso electoral y movilizado los "recursos necesarios".

Advirtió que en las elecciones "no debe haber cabida para la violencia" y que "las redes delictivas, el financiamiento ilícito, no pueden llegar a las urnas".

En su discurso, con citas al revolucionario haitiano Toussaint Louverture, señaló que el "caos" que vive Haití "no es un accidente en la historia".

"Sus raíces se remontan a siglos de injusticia, entre las cuales, la deuda de la independencia (con Francia) sigue siendo la carga más pesada".

Por ello, aplaudió los trabajos de la comisión mixta haitiano-francesa, creada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en abril de 2025, que busca "explorar dos siglos de historia, incluido el impacto de la indemnización de 1825 en Haití", en la que Francia "reconocía la independencia de Haití, al tiempo que le imponía una pesada carga", de acuerdo con el Elíseo.

Fils-Aimé aseguró que espera con "gran atención" la publicación del informe de dicha comisión.

"Ayer, nuestros antepasados arrancaron la libertad a las tinieblas de la servidumbre; hoy, nuestra generación arrancará la paz a las sombras de la violencia", expresó.

Haití vive una crisis en todos los órdenes, en especial a nivel de la seguridad, según datos de la ONU, la violencia en Haití ha dejado al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos durante los primeros seis meses del año.