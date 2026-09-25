La Bolsa de São Paulo acumula una baja semanal del 0,94% presionada por las presidenciales

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 183.476 puntos, con lo que encadenó su tercera caída consecutiva.

Las elecciones presidenciales en Brasil generaron esta semana una fuerte volatilidad en la plaza paulista, que no fue ajena a los resultados de los sondeos, que han reflejado una disputa entre el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva y su principal rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, cada vez más ajustada.

A pocos días del primer turno, los operadores actúan en función de las proyecciones económicas que dependerán del próximo gobierno, en medio de una fuerte expectativa fiscal y la persistencia de riesgos inflacionarios.

A lo anterior, se sumó la volatilidad del precio internacional del crudo que ha oscilado en los últimos días hasta caer este viernes el 2,14 % y cotizarse en 104 dólares el barril en el tipo Brent, tras conocerse que Estados Unidos e Irán estarían avanzando hacia un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El tema impactó los papeles de Petrobras, uno de los principales valores del parque. Las acciones ordinarias de la petrolera estatal se depreciaron el 2,01 % y las preferenciales, que estuvieron entre las más negociadas del día, retrocedieron el 2,52 %.

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En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,20 % respecto al dólar, que acabó el día cotizado a 5,181 reales para la compra y a 5,182 para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

La moneda brasileña acumuló una depreciación del 0,70 % en la semana que cierra.

Las acciones del Ibovespa que obtuvieron las mayores ganancias en la jornada fueron las de la compañía textil Azzas, con una apreciación de 12,41 % y las de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía (+10,99 %).

Por su parte, las pérdidas estuvieron encabezadas por los papeles del holding Ultrapar -que opera en los sectores de energía, movilidad y logística- que se depreciaron -5,7 %, y por los de la empresa de alquiler de vehículos Automob, que retrocedieron un -5,35 %.

El volumen financiero en la bolsa paulista este viernes alcanzó los 23.062 millones de reales (unos 4.452 millones de dólares ó unos 3.908 millones de euros) en más de 3,2 millones de operaciones.