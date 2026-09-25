La OEA pide renovar la misión internacional contra las pandillas en Haití

En una declaración conjunta, los países expresaron su apoyo a la misión y solicitaron personal, financiación, equipamiento y apoyo logístico para garantizar su funcionamiento sostenido.

Los Estados reafirmaron además su respeto a la soberanía e independencia de Haití y defendieron que las soluciones para la crisis sean lideradas por los propios haitianos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la declaración y afirmó que la renovación del mandato de la fuerza debe ir acompañada de recursos suficientes.

Según Ramdin, la GSF desempeña un papel para ayudar a las autoridades haitianas a recuperar el control territorial, restablecer el acceso a infraestructura crítica y mejorar la seguridad pública.

Entre las prioridades señaladas por los países figuran apoyar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití, recuperar zonas bajo control de las pandillas, garantizar el acceso al aeropuerto y al puerto, reabrir las principales rutas de transporte y proteger infraestructuras estratégicas.

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La declaración también reclama esfuerzos contra el tráfico de armas y las redes financieras y de suministro que sostienen a las pandillas.

Los países de la OEA también vincularon la mejora de las condiciones de seguridad con la preparación de elecciones en Haití y pidieron avanzar en la identificación civil, el registro de votantes y la logística electoral.

La declaración llama además a reforzar la coordinación entre Haití, la OEA, Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (Caricom) y otros socios internacionales.