La tasa de desempleo en México se sitúa en el 3 % en agosto

El dato sobre desempleo es mayor al 2,9 % del mismo mes de 2025, y también supera al 2,9 % registrado en julio de 2026, precisó el organismo autónomo en su informe.

La población desocupada fue de 1,9 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 3 % de la PEA.

Respecto a agosto de 2025, la población desocupada aumentó en 86.713 personas, detalló el Inegi.

La PEA del octavo mes del año llegó a 62,6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59,3 % y una población activa mayor en 1,3 millones de personas a la de agosto de 2025.

De la PEA, 60,7 millones de personas estuvieron ocupadas durante agosto, una alza anual de 1,2 millones de personas respecto al mismo mes de un año antes, precisó el Inegi.

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Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,3 millones, el 7 % de la población ocupada.

Los trabajadores informales en agosto totalizaron 33,4 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 55 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 45,9 % del total en servicios, en comercio 19,1 %, en manufacturas el 16 %, en actividades agropecuarias 9,9 % y en construcción 7,9 %.

Mientras que en 'otras actividades económicas', que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,6 % y otro 0,7 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en el octavo mes del año fue de 25,8 millones y la masculina de 36,8 millones, con una tasa de participación del 46 % en mujeres en edad de trabajar y del 74,4 % en hombres.

Las cifras laborales se conocen después de que la economía mexicana creciera un 1,4 % interanual en el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y tras el avance del 0,6 % del producto interior bruto (PIB) registrado en 2025.