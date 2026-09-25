Las casas de apuestas dicen que Lula incentivará el juego clandestino con su prohibición

"La prohibición no acaba con las apuestas en Brasil sino con la protección de quien apuesta", afirmaron en un manifiesto conjunto la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y las 85 casas de apuesta que tenían licencia para funcionar en el país.

Según estas empresas, prohibir las apuestas legales no elimina el juego y lo único que hace es llevar a los apostadores a los portales clandestinos, en donde no hay mecanismos de fiscalización ni de protección.

Las casas de apuestas divulgaron su manifiesto pocos minutos después de que Lula, que convirtió su cruzada contra las casas de apuestas en una bandera de su campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, anunciara la prohibición este viernes.

El mandatario, acompañado de varios de sus ministros, encabezó un acto en São Paulo en el que materializó el veto de las llamadas 'bets', "una prohibición definitiva" y que engloba "todos los tipos de apuestas digitales", así como la publicidad de las empresas del sector.

El líder progresista, que ha manifestado su preocupación con el creciente endeudamiento de las familias generado por las apuestas, también anunció que enviará al Parlamento, en régimen de urgencia, un proyecto de ley para tipificar esta actividad en el código penal y "reforzar la represión del juego en el país".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las casas de apuestas alegaron que "prohibir no es proteger" y recordaron que, según los datos del propio Ministerio de Hacienda, 31 millones de brasileños están habilitados en las plataformas de apuestas legalizadas, que corresponden al 20 % de los electores del país y que, en su gran mayoría, apuestan de forma recreativa y responsable.

"Esas apuestas no dejarán de ser hechas mediante un decreto ejecutivo. Tan solo cambiarán de dirección hacia ambientes sin control, que aceptan menores de edad y tarjetas de crédito. En el mercado autorizado, las plataformas verifican la edad y adoptan políticas de salud mental y de autoexclusión, así como recogen impuestos para políticas publicas", afirmaron.

Las empresas dijeron compartir la preocupación de las autoridades con el endeudamiento de la familias y con el vicio del juego, pero afirmaron tener mejores condiciones para enfrentar este problema.

"El mercado legal impide que 3 millones de beneficiarios de programas sociales apuesten y ya atendió 1,2 millones de pedidos de autoexclusión. Ningún portal ilegal hace eso", afirmaron.

Según las casas de apuestas, el mercado ilegal es explotado por organizaciones criminales para aplicar golpes digitales contra los más vulnerables.

Aseguraron que el mercado clandestino continúa funcionando pese a las medidas del Gobierno, que ya bloqueó más de 66.000 dominios ilegales. Incluso así, en septiembre 6.409 dominios ilegales seguían activos y 14 eran creados por día, dijeron.

Según las empresas, el mercado clandestino, que ya responde por el 41 % del volumen apostado por el país, asumirá el 100 % con la prohibición.

Afirmaron igualmente que, con la prohibición total, el Gobierno perderá una recaudación de 73.000 millones de reales (unos 14.070 millones de dólares) en recaudación entre 2027 y 2030.

"Si el objetivo es proteger a los ciudadanos, la solución es más fiscalización; no menos", concluyeron.