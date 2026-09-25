Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 10,4 % interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país (Indec) indicó que los 432.900 turistas que ingresaron a Argentina en el octavo mes del año supusieron un ascenso del 8,9 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (31,6 % del total), Uruguay (14,5 %) y el resto de América (13,1 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En agosto llegaron además al país 301.000 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 12,8 % en comparación con la de agosto de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en julio salieron del país suramericano unos 1,1 millones de residentes -un 19,2 % menos que hace un año-, de los que 652.100 fueron turistas y 448.200 fueron excursionistas.

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El 20,3 % del turismo emisor se dirigió a Brasil, seguido por Europa (15,2 %).