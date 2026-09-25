Llamamiento a empresas españolas para enviar generadores ante el duro invierno de Ucrania

El acuerdo, suscrito entre el presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), Gerardo Sánchez, y Miguel Gutiérrez, de la ONG Help to Ukraine, busca ayudar a hospitales, colegios y ayuntamientos de Ucrania ante un nuevo invierno marcado por los ataques rusos.

Para la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, se trata de una iniciativa "valiosa", que llega cuando Ucrania atraviesa un momento "difícil", porque "cada día" Rusia ataca sus ciudades y su energía.

"La energía no es solo electricidad. Es agua, es calor, es un hospital que funciona, una escuela abierta... Y en invierno todo esto es aún más importante", dijo en el acto la embajadora de Ucrania, país donde el invierno es "muy duro" y en el que ahora se registran temperaturas de 15 grados centígrados (ºC).

Los termómetros se desploman hasta los -25ºC cuando ya llega el invierno, aseveró la diplomática: "Con este frío, lo más simple se vuelve lo más importante: una casa caliente y agua potable".

Sokolovska subrayó que el invierno ucraniano es todavía más duro "cuando cada noche puede llegar un ataque", y precisó que, "solo en la última semana", Rusia "ha lanzado a Ucrania más de 2.000 drones de ataque, 1.700 bombas y 19 misiles".

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"Por eso su apoyo es tan importante", agradeció la embajadora, quien también puso en valor la ayuda de España en materia de defensa y defendió que es posible la coproducción entre ambos países en ese ámbito.

La directora general de Aesmide, Carlota Sánchez-Cuenca, detalló que Help to Ukraine ha creado una cuenta bancaria para canalizar las aportaciones que busca conseguir el acuerdo de colaboración y al que "en un futuro se podrán sumar otras organizaciones", porque "se trata de hacerlo lo más abierto posible y que todos contribuyamos al mismo objetivo".

Con los fondos recaudados se comprarán en España o Polonia generadores "no excesivamente grandes", para facilitar el proceso, y se llevarán a Ucrania, en concreto a hospitales, colegios y ayuntamientos, "por toda la actividad social" que llevan a cabo las entidades locales.

"Los generadores que estamos analizando van entre los 3.000 y los 20.000 euros", abundó Sánchez-Cuenca, y añadió que la ayuda se extenderá hasta finales de febrero.

Destacó que "cualquier empresa se puede sumar" a esta iniciativa, ideada por la compañía Aicox y suscrita entre Aesmide y Help to Ukraine.

Los ataques rusos contra instalaciones de generación de electricidad y extracción de gas se intensifican ante la llegada del invierno, por lo que preparar la infraestructura de Ucrania es "una prioridad clave", adelantó a finales de agosto en el parlamento ucraniano el ministro de Energía, Denis Shmigal.