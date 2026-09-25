Padres de Ayotzinapa protestan en Supremo tras 12 años de desaparición de los 43 alumnos

Los familiares llegaron a la sede del máximo tribunal mexicano, en el centro de Ciudad de México, acompañados por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, para exigir avances judiciales y certeza sobre los procesos relacionados con la desaparición de los jóvenes.

La protesta forma parte de la jornada “Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, que comenzó esta semana en Guerrero y culminará el sábado con una marcha nacional desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, la mayor plaza pública del país.

Un día antes, las familias se manifestaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde reclamaron una reunión con su presidenta, Rosario Piedra, y cuestionaron una recomendación del organismo que, consideran, resta responsabilidad a las Fuerzas Armadas en el caso.

“Si no tiene la facultad de dar resultados y de proteger los derechos de la ciudadanía, realmente debe de dejar el puesto”, afirmó durante esa protesta Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los estudiantes desaparecidos.

Las familias mantienen entre sus principales demandas el acceso a documentación militar relacionada con los hechos y conocer el paradero de los jóvenes.

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Esta semana, Melitón Ortega, tío del estudiante Mauricio Ortega, aseguró que autoridades federales ratificaron a las familias información sobre la presencia de 17 de los normalistas en las celdas de la Policía Municipal de Iguala la noche de su desaparición, una línea que reclaman investigar a fondo.

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, en una serie de ataques en los que participaron policías y miembros del crimen organizado y que dejó además seis personas muertas.

Doce años después, las familias continúan sin conocer el destino de los jóvenes y reclaman esclarecer la actuación de autoridades civiles y militares durante y después de los ataques.

Las movilizaciones coinciden con el anuncio de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de la presentación de un nuevo informe público con las líneas de investigación, detenciones y pruebas recabadas hasta ahora, aunque la mandataria ha señalado que el reporte no supondrá el cierre de las pesquisas.

La principal movilización por el duodécimo aniversario está convocada para este sábado a las 16:00 hora local (22:00 GMT) en Ciudad de México.