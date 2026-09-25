Pakistán confirma reunión militar urgente con Turquía y Arabia Saudí ante ataques hutíes

"Los ministros abordaron los planes para convocar una reunión urgente de los jefes del Estado Mayor de los tres países para explorar formas de asistir al Reino en virtud del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, que estipula que un ataque contra cualquiera de sus partes se considerará un ataque contra todas", señaló Islamabad en un comunicado.

La convocatoria se anuncia tras las conversaciones mantenidas en Nueva York entre los ministros de Exteriores de los tres países, el príncipe Faisal bin Farhan de Arabia Saudí; Ishaq Dar, de Pakistán, y Hakan Fidan, de Turquía, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Arabia Saudí afirmó este viernes haber interceptado y destruido seis misiles balísticos hutíes dirigidos hacia Taif y Yanbu. Por su parte, el Gran Muftí de Arabia Saudí hizo un inusual llamamiento a los soldados para estar listos a defender la nación frente a los hutíes, según la agencia estatal saudí.

Firmado el 7 de agosto en La Meca por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca compromete a los tres Estados a actuar en bloque ante los ataques.

Las partes han aclarado que el pacto, que aún no ha sido activado oficialmente, tiene una finalidad estrictamente disuasoria y defensiva, mientras tanto Turquía como Pakistán actúan como mediadores diplomáticos en la guerra.