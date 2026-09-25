Republicanos están cerca de perder la Cámara Baja en legislativas de EEUU, según sondeo

El sondeo recoge un cambio de tendencia en 15 de las contiendas en disputa a favor de los demócratas y refleja cómo se están complicando los comicios para los republicanos a poco más de un mes de su celebración.

Los demócratas obtendrían entre cinco y quince escaños más de los que tiene ahora y obtendría una mayoría de entre 220 y 230 escaños, según el estudio de Cook Political Report.

Los demócratas son los favoritos en 208 contiendas, frente a las 205 de los republicanos tras los cambios de este viernes.

Según Cook, los republicanos necesitarían ganar la mayoría de las contiendas más disputadas para mantener el control de la Cámara de Representantes.

Las reacciones a esta encuesta no se hicieron esperar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los republicanos de la Cámara de Representantes están perdiendo terreno", declaró Courtney Rice, portavoz del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, en un comunicado.

Por su parte, Mike Marinella, la portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, afirmó que "los republicanos tienen una estrategia terrestre más sólida, superioridad aérea en todo el campo de batalla y una capacidad financiera histórica".

En las elecciones de medio mandato están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien del Senado, además de numerosos cargos locales y estatales de todo el país.