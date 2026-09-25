Seis desaparecidos, entre ellos cuatro turistas, en el derrumbe de un edificio en Atenas

A última hora de este viernes, los bomberos y equipos de rescate, con maquinaria especial, cámaras térmicas y un perro adiestrado, trabajan a contrarreloj para localizar entre los escombros a las personas atrapadas tras el siniestro que, ocurrido en la mañana de hoy, causó heridas no graves a tres personas.

Los turistas buscados son un hombre británico, su esposa estadounidense, el hijo del matrimonio y su novia, que habían alquilado por corto plazo un apartamento en la primera planta del edificio derrumbado, informó la emisora Skai.

Según el diario Kathimerini, ninguno de los cuatro embarcó en un vuelo que tenían programado para este viernes.

Los otros dos desaparecidos son una pareja de personas mayores que vivían en la segunda planta, con los que sus allegados no han podido entrar en contacto desde la mañana de este viernes, cuando se produjo la explosión.

La explosión fue tan potente que se sintió en una amplia zona de Plaka, el barrio más turístico de la capital griega situado a los pies de la Acrópolis de Atenas, el monumento antiguo más visitado de Grecia.

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Varios residentes han señalado a la prensa local que escucharon un estruendo ensordecedor y un fuerte temblor, mientras que muchos creyeron inicialmente que se trataba de un terremoto, un rayo o la detonación de un artefacto explosivo.

La onda expansiva de la explosión fue de tal magnitud que además de causar el colapso del edificio, provocó serios daños a viviendas, tiendas y vehículos de los alrededores.

"Los primeros indicios apuntan a que ha sido una fuga de gas natural", dijo a EFE el portavoz de la Policía.

En el segundo piso del edificio había una instalación de gas natural y hay testimonios de un fuerte olor antes de la explosión, indicó Kathimerini.