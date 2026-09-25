Sindicato de prensa venezolano pide garantías reales tras el desbloqueo de portales

"Necesitamos un ecosistema de medios libre", indicó el SNTP en un mensaje en X en el que dejó claro que el desbloqueo de portales web es "necesario", pero es "apenas una de las garantías" que exige la prensa.

En ese sentido, dijo que se necesita "el cierre de las causas judiciales contra periodistas y trabajadores de la prensa, la renovación inmediata y masiva de concesiones de radio, acceso efectivo a fuentes oficiales, declaraciones, informes y ruedas de prensa donde los periodistas puedan preguntar, y mecanismos de protección frente a agresiones, intimidación y judicialización".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país, luego de recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición que se prevé culmine en esta jornada.

El texto fue borrado y publicado nuevamente para cambiar la palabra "desbloqueo" por "medidas administrativas" y destacó el "beneplácito" de Rodríguez con los informes que ha recibido del diálogo y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalló qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

El SNTP criticó el cambio de lenguaje y dijo que eso no cambia el fondo y que sigue siendo "censura".

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La nueva orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

Dicha orden coincidió también con el inicio del segundo ciclo de diálogo que está centrado en la libertad de expresión y el derecho a la información.

Hasta el pasado miércoles, VE sin Filtro computaba 18 dominios desbloqueados, lo que restauró el acceso a 15 sitios de noticias, entre ellos la Agencia EFE.

VE sin Filtro señaló en esta misma jornada que en Venezuela seguían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de noticias.