Sudáfrica renueva al jefe de Eskom por tres años tras la mejora del suministro eléctrico

“La mejora en el rendimiento de la empresa refleja el trabajo de su consejo de administración, su dirección y sus empleados. Su continuidad ayudará a trasladar esa labor a la siguiente fase de Eskom”, dijo el ministro de Electricidad y Energía, Kgosientsho Ramokgopa, en rueda de prensa.

Nyati asumirá su nuevo mandato al frente de Eskom el próximo 1 de noviembre con el objetivo de garantizar la estabilidad y consolidar los avances a largo plazo, respaldado por el superávit en la capacidad de generación eléctrica del país, afirmó el ministro.

“Combatimos los cortes programados, siempre estuvimos confiados en nuestra capacidad para resolver la crisis de los apagones”, aseguró Ramokgopa.

Sin embargo, el funcionario sostuvo que la empresa estatal se verá obligada a intervenir en el ámbito de la distribución del mercado eléctrico debido al continuo aumento de la deuda municipal, ya que los municipios con licencias de distribución eléctrica enfrentan dificultades para cobrar las facturas a los usuarios.

Según el ministro, esta deuda ha alcanzado aproximadamente los 450.000 millones de rands (unos 24.180 millones de euros).

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“Esto representa una amenaza para el mercado de la energía eléctrica sudafricano. Es una amenaza para la agenda de reformas que estamos introduciendo”, concluyó Ramokgopa.

Eskom acumula más de 490 días consecutivos sin apagones y registró beneficios por segundo año consecutivo en el ejercicio fiscal de 2026, por lo que el ministro remarcó que ya no habrá más “rescates financieros” y que tampoco se aplicarán incrementos de dos dígitos en las tarifas de electricidad.

En abril de 2023, Sudáfrica puso fin al estado nacional de desastre - declarado en febrero de ese año para hacer frente a la grave crisis energética que atravesaba el país - tras poner en marcha diversas medidas, entre ellas la creación del cargo de ministro de Electricidad.

La corrupción, la deficiente planificación frente al aumento de la demanda, las averías recurrentes por la obsolescencia de las infraestructuras de Eskom y el impacto de la delincuencia, evidenciado en el robo de cables y equipamiento, fueron algunos de los factores detrás de la crisis eléctrica del país.

Durante el pico de la emergencia, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, atribuyó la parálisis del sistema a los años de mala gestión y corrupción sistemática sufridos por la compañía estatal.